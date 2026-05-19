La cultura y la política colombiana exaltan el legado de Totó la Momposina

"Ha muerto Totó la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que el Ministerio de las Culturas informara de su fallecimiento.

Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista nacida el 15 de agosto de 1940 en Talaigua, en la región de la Depresión Momposina (departamento de Bolívar), de cuya cultura tomó el nombre artístico, falleció el domingo en México a los 85 años de edad, informaron sus hijos en un comunicado.

"Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra", expresó el Ministerio de las Culturas en un comunicado.

Por su parte, Yamil Arana, gobernador de Bolívar, donde está la región momposina, recordó que la artista, conocida por 'La candela viva', entre otros éxitos, "recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón".

"Totó la Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual", señaló el gobernador.

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Arana añadió que una escultura que la representa será instalada próximamente en la Calle de la Frescura, en Mompox.

"Despedimos con tristeza a una de las voces más emblemáticas de nuestra música y nuestra identidad cultural. Totó la Momposina llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo con orgullo, autenticidad y amor por nuestras raíces. Su legado vivirá por siempre en cada tambor, en cada canto y en el corazón de Colombia", manifestó en X el expresidente Iván Duque (2018-2022).

La Secretaría de Cultura de Bogotá recordó que durante más de seis décadas, Totó la Momposina "llevó a escenarios internacionales la fuerza y la riqueza de ritmos como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el son de negro, la tambora y otras expresiones ancestrales del Caribe colombiano, convirtiéndose en símbolo vivo de las raíces afroindígenas y campesinas de nuestra cultura".

"Su voz abrió caminos para la música colombiana y dignificó los saberes ancestrales, la memoria oral y el papel de las mujeres cantadoras como guardianas del patrimonio cultural. Hoy el país despide a una maestra de la memoria viva de Colombia", agregó la Secretaría de Cultura bogotana en X.

La Cámara de Representantes exaltó la memoria de la artista como "símbolo de nuestras tradiciones y embajadora de los sonidos ancestrales de Colombia ante el mundo".

Los hijos de Totó la Momposina señalaron en el comunicado en el que informaron de su fallecimiento que sus restos mortales serán trasladados desde México a Bogotá el próximo 27 de mayo y se le hará un homenaje póstumo de cuerpo presente en el Capitolio Nacional.