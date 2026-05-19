La Eurocámara estrena su Orden Europea al Mérito homenajeando a Merkel, Walesa y Solana

Trece de los veinte seleccionados para la primera edición de la Orden Europea del Mérito participaron en la ceremonia de condecoración en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), encabezada por la presidenta de la institución, Roberta Metsola, junto a su homóloga en la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Hoy honramos a aquellos que eligen construir Europa en cada aspecto de la vida. A quienes eligieron liderar cuando era difícil y el resultado era incierto. A quienes tomaron decisiones cuyas consecuencias puede que no lleguen a ver, sólo sabiendo que eran las correctas para nuestra Unión", dijo Metsola ante la primera remesa de condecorados.

La gran ausencia en la ceremonia fue la del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconocido con la máxima distinción bajo la Orden Europea al Mérito -miembro distinguido-, por "darle rostro al coraje" de su país ante la agresión ilegal de Rusia a Ucrania, que supone además "una amenaza para el continente", así como por defender la democracia y compartir los valores europeos.

Sí que estuvieron presentes en la ceremonia los otros dos miembros distinguidos de la Orden Europea del Mérito, Merkel y Walesa, que coincidieron en instar a la Unión Europea a actuar para proteger lo construido en los 75 años que han pasado desde la declaración de Schuman que dio pie al proyecto comunitario.

Merkel aprovechó su discurso para instar a la UE a cumplir con las promesas de "libertad, bienestar y democracia" que se les han hecho a los ciudadanos con medidas como "seguir regulando las redes sociales y la inteligencia artificial", lugares donde -dijo- "se puede decir que una verdad es mentira y contarse mentiras como verdades".

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"Puede que cometamos errores, pero de ellos aprenderemos. Creer que ya no hace falta atribuir responsabilidades por diseminar desinformación o contar mentiras socavaría nuestra democracia", alertó.

Por su parte, Walesa avisó desde el atril del hemiciclo de que hay "tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, que están intentando determinar el rumbo por el que va el mundo", y puso de ejemplo el "derrotero" al que podría llegar la humanidad si Moscú "consigue doblegar" a Kiev en su invasión.

Por ello, instó a los vigentes mandatarios de la Unión Europea a tomar "la decisión adecuada" para que el mundo se desarrolle “por la vía adecuada". "Si no lo hacemos, terminaremos como otras civilizaciones que desaparecieron en el pasado", advirtió.

También Solana, reconocido como miembro honorable de la orden, usó el ejemplo práctico de cómo la UE -y él personalmente- estaba sentado a la mesa de negociaciones entre Israel y Palestina o con Irán en su etapa como jefe de la diplomacia europea, un rol al que, subrayó, la UE no puede renunciar.

El resto de los miembros de honor que acudieron a la ceremonia fueron el ex primer ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva; el ex primer ministro de Polonia y expresidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek; el cardenal y secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; la presidenta de Moldavia, Maia Sandu; el excanciller austriaco Wolfgang Schüssel, y el expresidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet.

Entre los designados miembros de la Orden, acudieron a Estrasburgo el abogado y académico Marc Gjidara; la médica, científica y líder académica Sandra Lejniece; la abogada de derechos humanos Oleksandra Matviichuk, y la exvicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding.

Aunque no asistieron a la ceremonia, también fueron reconocidos el chef y fundador de la ONG "World Central Kitchen", el español José Andrés, junto a figuras de la cultura y el deporte como el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo y la banda musical U2.

En concreto, se reconoció al chef José Andrés por haber utilizado la gastronomía como una herramienta de "ayuda vital" en sus iniciativas humanitarias. "Ha desempeñado un papel fundamental en momentos de crisis", subrayó la vicepresidenta de la Eurocámara Sophie Wilmès, miembro del jurado.