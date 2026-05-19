La Flotilla denuncia que una patrullera israelí ha embestido uno de los dos últimos barcos

"Una embarcación de la Marina israelí ha intentado parar el Sirius, uno de nuestros dos últimos barcos. Tras crear primero olas artificiales, lanzó agua a presión y luego chocó con la parte de la popa", señala ese mensaje.

Agrega que con el choque se cortó la conexión por satélite del Sirius y que se desconoce la situación de los activistas a bordo.

En un vídeo difundido en el mismo mensaje, que recoge los momentos previos a la colisión, se ve pasar una patrullera militar gris con banda azul, identificada con las siglas A833D, pasar muy cerca del Sirius, cuyos tripulantes visten chaleco salvavidas y levantan las manos.

La patrullera pasa primero por delante de la proa del velero, obligándolo a pasar a través de las olas de su estela, y en una segunda maniobra se aproxima desde babor, hasta que la proa roza la popa del Sirius, momento en el que se corta la grabación.

En un segundo mensaje, la Global Sumud Flotilla calificó esa maniobra de la patrullera israelí de "ataque ilegal y bárbaro" y denunció que "representa un riesgo de hundir" el barco de los activistas y "pone en peligro la vida de los tripulantes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agrega que este ataque en aguas internacionales contra un barco civil en misión humanitaria "es un delito de piratería".

Las Fuerzas Armadas israelíes habían informado previamente sobre la interceptación de los dos últimos barcos que integraban la flotilla humanitaria y que mantenían su rumbo a Gaza, tras dos días de operaciones contra las embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja.