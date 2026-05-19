La Hispanic Society expone tres Sorollas en la sede de Sotheby's en Nueva York

La colaboración entre las instituciones marca el inicio de 'In residence' un programa de residencias para "museos líderes de EE.UU. y más allá" que podrán mostrar obras maestras de sus colecciones en el nuevo edificio brutalista de Sotheby's, diseñado por el arquitecto Marcel Breuer.

Según un comunicado, los tres Sorollas son 'Idilio en el mar' (1909), que muestra a dos niños en la playa; 'Louis Comfort Tiffany' (1911), que retrata al diseñador estadounidense rodeado de flores; y 'Señora de Sorolla con mantilla española' (1902), que retrata a su esposa Clotilde.

El director y consejero delegado de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, dijo afirmó, según el comunicado difundido por el museo que mostrar las obras en Sotheby's, cercano a la 'Milla de los Museos' de la Quinta Avenida, "dará a conocer" este museo ubicado en el Alto Manhattan, lejos de las atracciones turísticas.

Sotheby's, por su parte, indicó que sus nuevas residencias crearán "un atractivo diálogo entre contextos institucionales y comerciales, ofreciendo un nuevo modelo para préstamos de museos a corto plazo y ampliando el acceso del público a obras de arte importantes".

La exposición de los Sorollas, si bien muy corta, anticipa un "momento clave" para la Hispanic Society, que este año celebra el centenario de la instalación del mural 'Visión de España' del pintor valenciano, que le encargó el fundador del museo, el magnate Archer M. Huntington.

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También se alinea con los objetivos internacionales del museo, que lanzará la "Hispanic Society of America Valéncia, Colección Sorolla", una iniciativa con la que llevará unas 200 obras de Sorolla a su ciudad natal a partir de septiembre de 2026, explica la nota.