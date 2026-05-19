La inseguridad aleja a los mexicanos de las salas de cine, según reporte gubernamental

El documento elaborado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) reveló que el 23,4 % de los mexicanos de 18 y más años dejó de acudir a las salas a nivel país por el contexto de inseguridad, cifra que se eleva en estados con altos índices de violencia como Tabasco (52,9 %), Sinaloa (48,2 %), Guerrero (33,3 %) y Guanajuato (31,9 %).

Esta percepción impacta especialmente a los jóvenes que desean cultivar su gusto por el cine, ya que, un 62,6 % de la población reportó que impidió a los menores salir solos por temor a ser víctimas de algún delito.

Otro factor que aleja a los espectadores de la pantalla grande es la larga distancia que tienen que recorrer algunos habitantes para acceder a un complejo de cine, la cual además es desigual entre los estados más urbanizados, como la Ciudad de México, y los que menos, como Chiapas o Oaxaca (sur).

El reporte arroja que una persona en la capital mexicana recorre una distancia promedio de menos de 1,6 kilómetros (km) para llegar a un cine, mientras que en Oaxaca los habitantes deben trasladarse más de 33 km y en Chiapas 30,2 km.

Un problema que también se presenta en el norte del país, pues en Durango la distancia promedio es de 32,53 km y en Zacatecas (centro-norte), uno de los corazones culturales del país, es de 27,67 km.

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La brecha física entre las salas de cine y los habitantes se traduce también en la desconexión cultural del país, ya que el informe resaltó que 30,3 % -más de 21 millones de personas- no mostró interés por el cine porque no se entera de los estrenos o presentación de largometrajes en su localidad.

El Anuario Estadístico de Cine Mexicano se publica en un contexto en que el país está apostando, a través de la expedición de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, por la producción y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales.

Sin embargo, el informe apuntó que el sector cinematográfico facturó 21,619 millones de pesos, apenas el 0,07 % del PIB total del país.