La OIEA advierte del riesgo "gravísimo" de atacar centrales nucleares, como la de Emiratos

"La situación es sumamente preocupante. Estamos hablando de instalaciones nucleares en Oriente Medio y las consecuencias de un ataque podrían ser gravísimas. Se trata de una central nuclear en funcionamiento, por lo tanto en su interior se encuentran miles de kilogramos de material nuclear fresco", dijo Grossi en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio centrada en este incidente.

El pasado domingo se desató un incendio en la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, después de un ataque con un dron, que afectó a una instalación eléctrica situada fuera del perímetro de la planta.

Esta planta nuclear es la primera central de Emiratos y forma parte del programa del país para diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia del gas y el petróleo.

"Quiero dejarlo muy claro: en caso de que se ataque la central de Barakah de forma directa, se podría generar una gran liberación de radioactividad en el entorno. Si se desactivara el suministro eléctrico, la central podría no ser capaz de mantener sus sistemas, lo que aumentaría la probabilidad de que se generaran altos niveles de radiación", afirmó Grossi.

Según explicó, fue necesario utilizar generadores de emergencia para suministrar electricidad a la zona afectada. "Posteriormente se ha podido restaurar el suministro eléctrico, lo que supone un paso positivo para la seguridad nuclear", celebró

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El director general de la OIEA, que compareció por videoconferencia, aseveró que los ataques a instalaciones nucleares dedicadas a actividades pacíficas resultan "inaceptables".

"Estos ataques son aún más peligrosos cuando se llevan a cabo en zonas pobladas, como en el caso de centrales como Zaporiyia (Ucrania) o cualquier otra", advirtió.

Grossi recordó que las centrales nucleares "están protegidas por el derecho internacional humanitario" e hizo un llamamiento a respetar la seguridad física y tecnológica de estas instalaciones y a actuar con contención.

Estas acciones suponen un paso más en las tensiones desatadas en Oriente Medio después de que Estados Unidos e Irán iniciaran el conflicto con ataques contra Irán y las posteriores represalias de Teherán contra países de la región, aliados de Washington y donde tenían bases militares.

Todavía no se ha confirmado que la procedencia del dron que causó el incendio.