La OMS hará reconocimiento a países que eliminaron siete enfermedades en el último año

En una presentación en el segundo día de la asamblea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que Chile eliminó la lepra; Argelia, Australia, Burundi, Egipto, Fiyi, Libia, Senegal y Túnez, el tracoma; y Kenia, la enfermedad del sueño.

En paralelo, Brasil, Bahamas, Dinamarca, Maldivas terminaron con la transmisión maternoinfantil del VIH.

Por su parte, Maldivas se convirtió en el primer país en lograr una triple eliminación: la del VIH de madre a bebé, pero también la de hepatitis B y de sífilis.

Además, Cuba está dentro de un grupo de cinco países que ha validado el estatus de eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH.