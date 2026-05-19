La UE insta "a la calma y al diálogo" tras disturbios en las manifestaciones en Bolivia

En una declaración conjunta, la UE y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz hicieron "un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado" y expresaron su condena a "cualquier acto de violencia".

"La Unión Europea recuerda asimismo que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica, con pleno respeto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos", agregó tras destacar que estos acontecimientos ocurren a siete meses después de unas elecciones generales "ejemplares" desarrolladas en Bolivia.

El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que se sumó a otras movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz, que lleva seis meses en el Gobierno.

Los manifestantes lanzaron piedras, detonaron cargas de dinamita y petardos contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

En medio de las protestas del lunes se registraron destrozos en edificios públicos y privados, el saqueo de mobiliario que posteriormente fue quemado, la incineración de un vehículo policial y ataques a negocios de pequeños comerciantes, que fueron robados y destruidos, además de agresiones a periodistas.

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Además de las protestas en la ciudad, los sindicatos campesinos mantienen bloqueos de carreteras desde hace 14 días en el departamento de La Paz, donde comenzaron a escasear algunos alimentos, combustible y oxígeno medicinal.

Desde el lunes también se registran algunos bloqueos de carreteras en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Potosí, y las regiones de Chuquisaca y Santa Cruz tienen un punto de bloqueo cada una, según un informe oficial, si bien las manifestaciones se concentran en La Paz.