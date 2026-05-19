Los ataques contra MSF dejan a 762.000 personas sin acceso a ayuda médica en Sudán del Sur

"Hemos documentado doce ataques directos contra el personal y las instalaciones de MSF. Estos incluyen bombardeos aéreos, disparos, saqueos, destrucción de infraestructura sanitaria y secuestro de personal", declaró durante una rueda de prensa en línea el jefe humanitario y gerente regional de operaciones de MSF, Gul Badshah.

Badshah presentó el informe titulado 'Los mataron mientras huíamos', que documenta el "alarmante aumento de la violencia" en el país.

Esta situación ha provocado un mayor deterioro de la atención médica, ya de por sí "desafiante" y "limitada" por los enfrentamientos entre el Gobierno de Sudán del Sur y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).

MSF instó a ambas partes a proteger a los civiles y a la infraestructura civil, que a menudo son blanco de ataques, como el hospital apoyado por la ONG en Old Fangak, bombardeado "deliberadamente" por el Gobierno en mayo de 2025; o el hospital de MSF en Lankien, atacado por las mismas fuerzas en febrero de 2026.

El jefe de la misión de MSF en Sudán del Sur, Zakariya Mwatia, mostró su preocupación por el "patrón de bloqueos de acceso y órdenes de evacuación dirigidas a civiles y actores humanitarios", así como por el constante aumento de la violencia, tal y como constatan los 138 ataques aéreos registrados por MSF en 2025, en comparación con los dos de 2024.

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La organización humanitaria se hizo cargo en 2025 de 6.095 personas por lesiones relacionadas con la violencia, incluidas heridas de bala, heridas por explosión y violencia sexual y de género, en comparación con 4.765 en 2024.

En lo que va de 2026, MSF ya ha atendido a 1.800 personas por heridas vinculadas con la violencia.

Un miembro del personal de MSF, que no fue identificado, detalló en el informe que una paciente llegó en marzo al hospital civil de Yei, en el estado de Equatoria Central, tras ser violada por un grupo de hombres.

"No sabía cuántos la habían violado. Vino a recibir tratamiento. Después del tratamiento, su abuela la llevó al pueblo, pues pensó que allí estaría a salvo. El lunes siguiente, fue a recoger leña sola. Luego, fue violada de nuevo por un hombre armado no identificado", describió.

Los combates, así como la violencia entre grupos étnicos, siguen azotando al país más joven del mundo, independizado de Sudán en 2011, pese al acuerdo de paz que formalmente puso fin a la guerra civil sursudanesa en 2018, que comenzó en 2013 y causó 400.000 muertos.

"Las ciudades y aldeas están siendo atacadas, lo que provoca víctimas civiles, desplazamientos masivos y la destrucción de infraestructura civil", concluyó Mwatia.