Los países de G7 acuerdan de forma unánime mantener la presión sobre Rusia

"La voluntad de mantener la presión sobre Rusia es unánime", declaró el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al término de una reunión en París durante la presidencia francesa del grupo, en el que también están Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Precisamente este último país anunció ayer lunes el levantamiento temporal de las sanciones impuestas al petróleo ruso almacenado en alta mar para moderar la subida de los precios del crudo provocada por el conflicto de Oriente Medio.

"El apoyo a Ucrania es un compromiso fundamental de nuestros presidentes", recalcó Lescure, quien recordó que durante la reunión, en la que también participaron los gobernadores de los bancos centrales de las siete potencias, se envió un mensaje al ministro ucraniano de Finanzas y al gobernador de su banco central, presentes en la cita la víspera en París.

El ministro francés señaló que "no es una opción" que Rusia pueda sacar partido de la situación en Oriente Medio: "Estamos firmemente comprometidos en mantener y aplicar sanciones y presiones a Rusia para impedir que obtenga ingresos cruciales para financiar su esfuerzo bélico", enfatizó.

Lescure agregó que los miembros del G7 están satisfechos con el avance de las reformas que habían exigido a Kiev para apoyar la reducción de su déficit, aunque indicó que los cambios tienen que continuar.

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Por último, el titular francés de Economía indicó que el G7 se ha comprometido a financiar los daños en la central nuclear de Chernobil causados por la guerra.