Los peores incendios en seis décadas arrasaron 60.000 hectáreas en la Patagonia argentina

De acuerdo con el cálculo hecho por la organización ecologista en base a registros satelitales, la superficie de bosques andino patagónicos de Argentina afectada por incendios entre octubre pasado y marzo último fue de 60.845 hectáreas.

La superficie afectada por el fuego -equivalente a tres ciudades de Buenos Aires- se duplicó en comparación con la ya severa temporada anterior (31.722 hectáreas) y fue diez veces mayor al promedio de pérdida de bosques patagónicos de los años 2022, 2023 y 2024.

Según el informe, "por su enorme magnitud e impacto, se trataron de los peores incendios forestales de las últimas seis décadas en la región".

Los incendios de esta temporada afectaron, entre otros sitios, los parques nacionales Los Alerces (provincia de Chubut) y Los Glaciares (Santa Cruz), además de otros lugares donde el fuego consumió plantaciones, bosques y viviendas.

"El consenso científico viene alertando sobre la crisis climática en la que nos encontramos, que agrava las sequías y provoca un incremento de los incendios forestales. Los gobiernos deben dejar de negar o subestimar esta situación y aumentar considerablemente la cantidad de brigadistas e infraestructura para el combate temprano al fuego, tanto a nivel provincial como nacional", reclamó Greenpeace.

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Teniendo en cuenta que se estima que el 95 % de los incendios se inicia por causas humanas, Greenpeace considera que es fundamental un mayor trabajo en prevención.

La organización recordó que el Gobierno de Javier Milei formalizó recientemente un recorte de fondos en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales.

"Que el Gobierno de Milei recorte fondos destinados a los parques nacionales, luego de que la Patagonia sufriera dos de las peores temporadas de incendios forestales de la historia, resulta una peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Giardini también cuestionó que el Gobierno argentino "promueva la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques" y aseguró que "el sistema de multas económicas no resulta suficiente para desalentar tanto a los desmontes como a los incendios, por lo que se debe prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos".