México asegura que colectivos de búsqueda podrán protestar con libertad en el Mundial

“En México hay libertad de expresión, eso es lo que les puedo decir, y de manifestación”, afirmó la titular de la dependencia, tras ser cuestionada sobre las protestas que han sido anunciadas por colectivos de búsqueda en el marco del próximo Mundial, que se inaugurará el 11 de junio en la capital mexicana.

Durante una conferencia de prensa dedicada a informar sobre los trabajos en materia de búsqueda de personas, Rodríguez admitió que “faltan muchas cosas por hacer” en un país que acumula 133.241 personas desaparecidas y no localizadas.

En ese sentido, la funcionaria subrayó, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha indicado que se otorgarán “los recursos que sean necesarios” para atender esta crisis señalada e investigada por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED).

Así mismo, Rodríguez explicó que desde 2018, año en el que asumió el poder el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a la fecha “México ha fortalecido sustancialmente su marco institucional con acciones concretas”, especialmente con la reforma publicada en julio de 2025 en materia de desaparición.

Dicha ley obligó a abrir carpetas de investigación en el primer reporte de desaparición, se implementó la Base de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas, con esta última se han identificado a ochocientas personas.

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Por su parte, el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina, destacó las directrices del Plan de Trabajo en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que buscarán fortalecer las bases de datos forenses a nivel nacional para la identificación humana, así como emprender acciones de búsqueda y de prevención.

El funcionario aseguró que se trabaja en la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, que será un “buscador de información entre distintas bases de datos” de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad “para autoridades periciales, ministeriales y de investigación”.

Según Gobernación, este banco se nutrirá de cuatro fuentes principales: el Registro Federal, información de las fosas comunes, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y la Base de Información Genética.

En cuanto a la estrategia de identificación, Medina dijo que se contemplarán cinco etapas que integran estudios especializados en coordinación con el Servicio Médico Forense (Semefo), la FGR, fiscalías locales, el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).

“La realidad es que hay mucho trabajo por hacer, el tema forense es donde tenemos más retos y más desafíos pero si avanzamos en este bloque vamos a tener resultados a mediano plazo”, mencionó Rodríguez, al indicar que solo cuatro de los 32 estados tienen completa su información forense.

Colectivos y organismos internacionales han denunciado esta crisis de desaparición como una “deuda histórica” del Gobierno, por lo que se espera sea una de las demandas más sonadas en las protestas enmarcadas en el contexto del próximo Mundial de fútbol.