Muere un soldado israelí en combates en el sur del Líbano

Se trata de Itamar Sapir, subcomandante de compañía de la 551 Brigada, quien murió a resultas de un tiroteo en la zona de Al Qauzah, indica la nota oficial.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.45 hora local (6.45 GMT), cuando, según el Ejército, "un terrorista abrió fuego desde las inmediaciones de una iglesia contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban fuera del recinto de la iglesia".

El comunicado añade que, tras el ataque, las tropas israelíes continúan operando en la zona para "neutralizar las amenazas".

Desde que Hizbulá comenzó a atacar Israel el 1 de marzo en respuesta a la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, diecinueve militares israelíes han muerto en el sur del Líbano.

Por su parte, la cifra de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano iniciada hace más de dos meses subió a 3.042, mientras que el número de heridos aumentó a 9.031, informaron este martes fuentes oficiales.

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Más de 400 de estos fallecimientos se registraron a pesar de la implementación de un cese de hostilidades a mediados de abril, ya que el sur del país mediterráneo sigue siendo objetivo de bombardeos diarios, ataques de artillería y detonaciones controladas de viviendas.

Hoy mismo, Israel lanzó varias acciones contra poblaciones del sur libanés, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Asimismo, Hizbulá reivindicó a lo largo de la jornada al menos diez ataques contra posiciones de Israel, que ocupa una amplia zona en el sur del Líbano.