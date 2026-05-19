ONG Foro Penal confirma la excarcelación de al menos trece presos políticos en Venezuela

En una publicación en X, el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, dijo que hasta las 12.40 hora local (16.40 GMT) de este martes han podido verificar la excarcelación de este grupo de personas.

De acuerdo con medios locales, se trata de trabajadores de la estatal petrolera PDVSA detenidos entre 2024 y 2025, cuando se inició una investigación que involucraba a un buque petrolero en altamar en un caso sobre el que las autoridades no se han pronunciado públicamente.

La víspera en la noche fueron excarceladas una adolescente de dieciséis años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a veinticuatro años de prisión por formar parte de la llamada 'Operación Gedeón', un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

La ONG venezolana Cecodap indicó que la joven recibió la boleta de excarcelación, luego de que en abril pasado un tribunal le negara la amnistía.

Cecodap explicó que la joven fue detenida el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su casa, cuando acababa de llegar de la escuela.

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"Samantha es hermana de un militar disidente. Su familia ha sido perseguida y siguen privados de libertad su tío, su hermana mayor y un primo", añadió la organización en una publicación en X.

Estas nuevas excarcelaciones se dan luego de que el pasado 12 de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

"Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles", aseguró el mandatario al ser consultado por la situación de los cientos de presos políticos que se han beneficiado de la ley de amnistía.

Además, este martes recibió el último adiós Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas y quien falleció el domingo, días después de que el Gobierno confirmara el fallecimiento bajo custodia del Estado de su hijo, ocurrido a mediados de 2025, y del que no recibió noticias pese a sus constantes pedidos de información sobre el lugar y condiciones de detención.