Parlamento uruguayo recuerda "atroz" crimen de exlegisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz

Ante los ojos de las familias de las víctimas, legisladores de todos los partidos políticos coincidieron en que este "crimen atroz" nunca debió pasar y que no fue un hecho ocurrido al azar, teniendo en cuenta que ambos representaban a los partidos políticos de la época, el primero como senador del Frente Amplio y el segundo como representante del Partido Nacional.

Rafael Michelini, hijo de Zelmar, reemplazó este martes a la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira para participar de este homenaje, agradecer a la Asamblea General y resaltar que "el mayor homenaje es la libertad".

Los legisladores que tomaron la palabra reivindicaron la importancia de tener memoria, para que no se repitan los errores del pasado y Michelini pidió a las nuevas generaciones que no abandonen esta causa.

Gustavo González, también del Frente Amplio, habló de las familias de los detenidos desaparecidos y pidió que los militares "antes de morir tengan un acto digno y digan dónde están todas y todos los compañeros desaparecidos que no tienen más banderas que haber peleado por un mundo mejor".

El senador del Partido Nacional Javier García, por su parte, optó por contextualizar este hecho en un momento en el que se impuso el odio en el país sudamericano y que este "se expresó en esos años por derecha, por izquierda, por civiles y por militares".

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"No es verdad que el país haya superado el pasado y que alcance solo con la verdad, con una parte de ella muchas veces recortada", advirtió García.

Otro de los oradores fue el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, quien dijo que para honrar la memoria de Michelini y Gutiérrez Ruiz no basta con recordar cómo murieron sino apostar por "la reconciliación nacional sin renunciar jamás a la memoria".

El expresidente Julio María Sanguinetti, quien asistió al homenaje de este martes, dijo a la prensa sentirse invadido por "una profunda nostalgia" por quienes fueron sus amigos.

"Estos asesinatos siguen siendo de algún modo el peor símbolo de lo que pasó", afirmó, y resaltó la importancia de "procurar la paz, entender que la violencia nunca es el camino, tratar de propiciar todos los caminos de la reconciliación, seguir buscando las verdades que aún faltan y felizmente poder encontrar la respuesta a todos los reclamos de los desaparecidos".

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, viajará a Argentina para participar este jueves de un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz organizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Plan Cóndor consistió en una colaboración entre las dictaduras del llamado Cono Sur de Latinoamérica para perseguir opositores.