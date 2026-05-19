Portugal invita al papa León XIV a visitar el país en 2027

En un comunicado, la Presidencia lusa también agregó que en 2027 se cumplirán 500 años de la formalización de la Nunciatura Apostólica en Portugal.

"Las relaciones diplomáticas entre Portugal y la Santa Sede constituyen un ejemplo de diálogo institucional, respeto mutuo y cooperación histórica entre Estados soberanos, unidos por una proximidad cultural y espiritual que resulta del compartir valores universales como el humanismo, la paz y la dignidad humana", agregó el comunicado.

Seguro consideró que la visita de León XIV sería "sin duda, una oportunidad para profundizar aún más en la relación entre el Estado portugués y la Santa Sede".

El predecesor del actual sumo pontífice, el papa Francisco, tuvo una relación especial con Portugal, país que visitó en dos ocasiones: la primera estuvo en el santuario de Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen a los pastores, y después en 2023, por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Además, cuando fue elegido papa, el 13 de marzo de 2013, pidió al patriarca de Lisboa que consagrara su pontificado a la Virgen de Fátima.

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Por su parte, el papa León XIV visitará España este año, entre el 6 y el 12 de junio, una visita en la que tendrá varios actos a los que ya se han inscrito medio millón de personas.