Rubio propone a Guterres una ONU "más ágil" y alineada con la visión de Trump

Así lo explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tommy Pigott, después de que ambos líderes mantuvieran una llamada telefónica.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha reunido hoy con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para debatir cómo impulsar la visión del presidente Trump de unas Naciones Unidas que 'vuelvan a lo esencial', más ágiles y responsables", aseguró Pigott.

Esta llamada se produce unos días después de que EE.UU. anunciara un fondo de 1.800 millones de dólares para reformar y financiar programas de ayuda humanitaria del organismo después de ver avances en la reforma del sistema que exigía Trump, según explicó entonces Mike Waltz, representante estadounidense ante la ONU.

Según el comunicado, Rubio también abordó "los esfuerzos de EE.UU. para poner fin a las actividades ilegales de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán", incluido el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que presentaron junto a Baréin.

"El secretario destacó el apoyo abrumador de una amplia base de miembros de la ONU a estos esfuerzos", apuntó el portavoz del Departamento.

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EE.UU. y los países del Golfo Pérsico redactaron una resolución del Consejo de Seguridad para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz que se encuentra en negociación con el resto de miembros del órgano.

Un mes antes, China y Rusia ya vetaron un texto sobre este asunto por considerarlo partidista, ya que, a su juicio, solo responsabilizaba a Irán.

Entre otros asuntos, ambos líderes también conversaron sobre la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, que ya dejó 88 muertos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Rubio defendió también la candidatura del actual subsecretario del Departamento de Agricultura de EE.UU., Luke Lindberg, como director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.