Sindicato venezolano pide anular demanda judicial de Alex Saab contra cuatro periodistas

"Exigimos la nulidad de todos los actos judiciales, el sobreseimiento definitivo de las causas y el cese de la judicialización contra los periodistas perseguidos por informar", indicó el SNTP en una publicación en Instagram.

El sindicato señaló que Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo Meza investigaron los negocios de Saab y les costó "una demanda penal, censura, judicial, prohibición de salida del país, orden de detención, allanamiento contra familiares, hostigamiento y exilio obligado para evitar una cárcel injusta".

En 2018, los periodistas abandonaron el país después de ser demandados por Saab tras escribir sobre sus vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Los periodistas del portal de investigación venezolano Armando.info habían recibido amenazas y su información personal había sido divulgada en las redes sociales, según denunció entonces la Sociedad Interamericana de Prensa.

Armando.info publicó en abril y septiembre de 2017 dos reportajes que vinculaban a Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno de Maduro de alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios pobres.

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De acuerdo con la investigación, el Gobierno de Venezuela benefició a la compañía con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados.

Los cuatro periodistas fueron demandados por Saab por el presunto delito de "difamación" e "injuria" agravadas.

Saab se presentó el lunes en una corte federal de Miami, tras ser deportado el sábado, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

El Gobierno de Venezuela defendió el lunes la deportación de Saab, al argumentar que se trata de una decisión basada en los intereses del país.

El lunes, el SNTP informó del cese de operaciones del portal web Venezuela News, que de acuerdo a medios locales era financiado por Saab.