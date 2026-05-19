Sudán del Sur realiza exámenes adicionales para confirmar primer caso sospechoso de ébola

"Actualmente estamos llevando a cabo investigaciones adicionales sobre el caso reportado por el estado de Equatoria Occidental", dijo a EFE el director de Epidemiología del Ministerio de Salud de Sudán del Sur, John Malek, que indicó que están esperando la confirmación final de laboratorio.

Según el funcionario, el anuncio oficial del caso se realizará tras la confirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y "la verificación de los resultados iniciales de laboratorio".

El caso fue anunciado ayer por funcionarios del condado de Yambio del Sur, en Equatoria Occidental, donde las autoridades locales indicaron que un paciente en la zona de Nabiapai dio positivo en ébola en las pruebas preliminares.

Actualmente, las muestras del paciente se están "reexaminando" en el laboratorio central de Salud Pública de Sudán del Sur, de acuerdo con Malek, que indicó que también se han enviado muestras adicionales a países extranjeros -que no especificó- para su verificación.

"Por ahora, lo tratamos como un caso sospechoso hasta que se completen todos los procesos de verificación de laboratorio y de la OMS", añadió, al apuntar que las autoridades centrales también están revisando informes de otros posibles contagios en diferentes zonas del país africano.

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Asimismo, afirmó que se han intensificado las medidas de vigilancia y preparación, en particular en las zonas cercanas a la porosa frontera con la RDC, donde se ha declarado el brote.

El virus del ébola fue registrado por primera vez en 1976 en las regiones meridionales de Sudán de Nzara y Maridi, zonas que hoy forman parte de Sudán del Sur, que logró su independencia en 2011.

El brote se originó entre los trabajadores de una fábrica de algodón en Nzara y se propagó rápidamente a un hospital cercano por el contacto directo con pacientes y la reutilización de material médico contaminado, como agujas y jeringas, lo que provocó una transmisión generalizada.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 % y el 90 %.