Trump sugirió a Xi unir fuerzas junto a Putin contra la Corte Penal Internacional, dice FT

Citando "fuentes familiarizadas con estas conversaciones", el rotativo afirma que este fue uno de los temas que surgieron en la visita de Donald Trump a China la pasada semana, en la que ambos mantuvieron una larga entrevista a puerta cerrada en Pekín.

La Casa Blanca se ha negado a comentar este extremo, según el FT, que no da más detalles sobre esta propuesta de Trump ni sobre cómo fue acogida por el dirigente chino.

Ninguno de los tres países -Estados Unidos, China y Rusia- reconocen la autoridad de la CPI y su jurisdicción sobre la de los Estados nacionales.

Con todo, la oposición de EE.UU. y de Rusia es más frontal que la de China, que si bien niega a ese tribunal con sede en La Haya jurisdicción sobre el territorio chino, ha apoyado su actividad en otros conflictos, como en Libia o Sudán.

La CPI emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente Putin por su responsabilidad en "crímenes de guerra" en Ucrania. Eso no le ha evitado realizar numerosos viajes desde esa fecha, principalmente a países de la órbita soviética, pero también a EE.UU. (Alaska), China o India, todos ellos en 2025. Ninguno de los tres reconoce a ese tribunal.

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En cuanto a Estados Unidos, nunca un Gobierno -ni demócrata ni republicano- ha reconocido al también conocido como Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sin embargo, la animosidad del actual presidente Trump contra el tribunal ha escalado varios enteros al imponer sanciones económicas y restricciones de viaje contra el fiscal Karim Khan, alegando que la corte ha emprendido "acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y su estrecho aliado Israel", según la orden presidencial de febrero de 2025.

La CPI es uno de los pilares del orden mundial que Trump se ha empeñado en desacreditar desde su regreso al poder en este segundo mandato, junto a la ONU y sus distintas agencias o acuerdos (como los acuerdos climáticos de París).