Uruguay analiza la posibilidad de enviar paneles solares a Cuba

Según información de Cancillería, la ayuda en este caso se haría a través de las agencias de Naciones Unidas que tienen competencia en dichos temas.

En la víspera, un barco mercante con ayuda humanitaria de México y Uruguay atracó en la bahía de La Habana, para apoyar al pueblo cubano, cuya profunda crisis económica se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El Asian Katra, con bandera de Panamá, entró pasadas las 9.30 hora local (13.30 GMT) por la estrecha bocana de la bahía y media hora después atracaba en uno de los muelles con 1.672 toneladas de ayuda mexicana, principalmente alimentos y artículos de aseo, y de Uruguay, que de manera exclusiva envió productos alimenticios.

El embajador mexicano en La Habana, Miguel Díaz Reynoso, mostró su satisfacción por la llegada de un nuevo lote de ayuda, enviado por el Gobierno y la sociedad civil de su país. "Nos da mucho gusto que hoy llegue el octavo barco de México con ayuda solidaria", para los habitantes de la isla afirmó el diplomático.

No obstante, Díaz Reynoso descartó -por el momento- que la ayuda mexicana pueda ser petróleo o derivados de este a Cuba, que con el crudo nacional sólo cubre un 40 % de sus necesidades energéticas y que, por el bloqueo, apenas ha recibido dos tanqueros desde enero.

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Cuba tendrá este martes otra jornada de prolongados apagones, cuando nuevamente el mayor corte eléctrico desconecte a la vez un 59 % de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La afectación diaria ha reportado en la última semana picos históricos. En las dos jornadas anteriores a este martes, las cifras alcanzaron el 65 % durante el horario de mayor demanda de energía (tarde-noche), mientras que el pasado jueves en la isla se reportó un récord de un 70 % del país apagado simultáneamente.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.355 megavatios (MW) frente una demanda máxima de 3.200 MW.