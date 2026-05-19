Young Miko lanzará este mes su nueva producción ‘Do Not Disturb Deluxe’

Do Not Disturbe (No Moleste) es el nombre del álbum más reciente de Young Miko, que presentó al mercado en 2025, incluye dieciséis temas y una colaboración con Eladio Carrión en el tema Traviesa.

El mes pasado, Miko lanzó BIAF <3, el primer tema del proyecto ‘deluxe’ para seguir calentando motores de cara al lanzamiento del día 29.

La canción debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y ya supera las 10 millones de reproducciones solo en Spotify.

Próximamente, el 23 de mayo, Young Miko se presentará en los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, para continuar demostrando su alcance global e impacto cultural.

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Poco después, dará inicio a su gira ‘Late Checkout Tour’, que empezará el 3 de julio en Dinamarca.

La gira de 31 fechas recorrerá once países y será su tour más ambicioso hasta la fecha.

Young Miko fue reconocida en abril pasado en la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 como ‘Artista Imparable’.

En dicha gala, se reconoció también a Rosalía como la ‘Mujer del Año’ y se homenajearon a otras artistas como Gloria Trevi con el premio ‘Trayectoria Artística’, Ivy Queen con el de ‘Pionera’ y a Julieta Venegas con el de ‘Excelencia Artística’.