El sindicato de Samsung mantiene la huelga en Corea del Sur tras fracaso de negociaciones

"El sindicato iniciará legalmente una huelga general mañana, según lo programado. No cejaremos en nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo, incluso durante la huelga", manifestó el líder sindical Choi Seung-ho, que destacó que hicieron "todo lo posible por encontrar puntos en común".

Así, aseguró que en la víspera el sindicato aceptó la propuesta de mediación pero que el negociador principal de la dirección, Yeo Myung-gu, en un primer momento rechazó esta oferta y solicitó más tiempo para negociar, pero posteriormente dijo que "no se había tomado ninguna decisión" y, finalmente, no aclaró su postura.

"Lamentamos profundamente que el proceso de mediación se haya interrumpido debido a la demora de la dirección en tomar una decisión, y sentimos mucha pena de que la mediación haya concluido sin que la dirección alcanzara una resolución", agregó Choi.

Por su parte, Samsung Electronics lamentó "profundamente" que hayan fracasado las negociaciones, pero agregó que "la compañía no renunciará al diálogo para evitar la peor situación" y que "seguirá esforzándose hasta el final", según un comunicado remitido a EFE por la compañía, en el que agradece al Gobierno sus esfuerzos de mediación.

La dirección señaló que no han logrado un acuerdo porque "si se aceptan tal cual las exigencias excesivas del sindicato, podrían verse sacudidos los principios básicos de la gestión de la compañía". "Podría tener efectos negativos no solo en nuestra empresa, sino también en otras compañías e industrias", añadió.

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En medio del diálogo, el Tribunal del Distrito de Suwon aprobó medidas cautelares frente al paro previsto, ordenando no interrumpir el funcionamiento normal de las instalaciones. Por su parte, la empresa ordenó a 7.000 empleados que acudan a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

Además, las autoridades del país han advertido de que considerarán todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

Ambas partes han mantenido conversaciones mediadas por el Gobierno sobre las bonificaciones por rendimiento, y está previsto que unos 50.000 trabajadores abandonen sus puestos de trabajo durante 18 días, lo que generaría pérdidas superiores a los 40 billones de wones (unos 26.600 millones de dólares), dada la gran dependencia del país de las exportaciones de semiconductores.