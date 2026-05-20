Elefante marino en Argentina causó el corte de una ruta

La aparición de un elefante marino sobre la calzada del acceso a la Isla Santiago, en la localidad bonaerense de Ensenada, obligó a interrumpir la circulación de vehículos durante varias horas. El hecho movilizó a guardaparques, personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires y especialistas de la Fundación Temaikén, quienes intervinieron para proteger al ejemplar y garantizar la seguridad en el área.

De acuerdo con reportes del medio argentino Infobae, las tareas de control se concentraron en las inmediaciones del Canal Santiago, un curso de agua con salida al Río de la Plata que separa la isla del territorio continental.

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Bloqueo de la vía pública y registro del hecho

El animal había sido detectado inicialmente el lunes en la zona de un puente levadizo cercano. Sin embargo, su desplazamiento hacia la ruta principal se concretó al día siguiente, lo que derivó en el bloqueo del paso de los automóviles y la aglomeración de personas que se acercaron a observar el comportamiento del mamífero.

A través de filmaciones difundidas en plataformas digitales, se constató el momento en que el ejemplar avanzó hacia una camioneta de la Fundación Temaikén. Las imágenes muestran las dimensiones del animal en el momento en que el personal técnico intentaba guiarlo de regreso hacia el agua.

Protocolo de manejo y minimización del estrés

Los equipos técnicos optaron por no forzar el traslado inmediato del elefante marino, bajo el criterio de permitirle descansar y reducir los niveles de estrés, una práctica habitual en el manejo de fauna silvestre costera.

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Según testimonios de pobladores publicados por el diario El Día, de La Plata, las autoridades de Fauna Silvestre indicaron inicialmente no intervenir de forma agresiva para facilitar que el animal retornara por sus propios medios. Aunque la presencia de esta especie se registra de forma periódica en la región, los residentes locales señalaron que no es habitual que suban hasta las vías de circulación vehicular. Ante la permanencia del ejemplar en la zona costera durante la tarde, los especialistas debieron improvisar una estructura con mediasombra junto a un camión para generar una barrera visual y mantener el perímetro bajo control.

Por su parte, voceros de la Municipalidad de Ensenada explicaron al medio local 0221 que el factor determinante en esta oportunidad fue el volumen del animal, lo que requirió mantener una guardia ambiental hasta asegurar su regreso al entorno acuático.

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