Con tecnología de radiotelemetría, buscan conocer las rutas del pez dorado en el río Paraná

La actividad fue realizada con el acompañamiento de la Universidad de Massachusetts, la Universidad Nacional del Nordeste, la Municipalidad de Santo Tomé (Corrientes, Argentina), la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) y la EBY, entre otras instituciones vinculadas a la investigación y conservación de especies ícticas.

Lea más: En ayolas siguen esperando el recapado de la Ruta PY 20 tras promesas incumplidas del MOPC

La presentación del proyecto, su metodología y los resultados esperados estuvieron a cargo de los doctores Andy Danylchuk, de Massachusetts, y la bióloga Natalia Silva, del Instituto de Ictiología del Nordeste (Inicne), quienes explicaron los alcances del trabajo científico.

La responsable del área de piscicultura de Yacyretá, la doctora Teresita Rojas, señaló que el proyecto tiene por objetivo la marcación por radiotelemetría. A través de este sistema se realiza el seguimiento mediante un transmisor colocado en el cuerpo del pez, lo que permite conocer su desplazamiento y la cantidad de kilómetros que recorre en el río Paraná.

En la zona de Ayolas, es la primera vez que se realiza este tipo de trabajo. Durante la mañana, un grupo de profesionales llevó adelante la marcación de 12 ejemplares, que luego serán monitoreados en distintos puntos del río.

El objetivo es marcar la mayor cantidad posible de peces para obtener datos relevantes sobre esta especie clave para la pesca deportiva y comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se busca concienciar a los pescadores deportivos y comerciales para que, en caso de capturar uno de estos ejemplares marcados, lo devuelvan al agua y así permitir la continuidad del estudio. En caso de que el animal muera, se solicita recuperar el transmisor debido a su alto costo y valor para la investigación.

Lea más: Bianca Sofía enfrenta delicado estado de salud y urge un transplante de corazon pediátrico