Nacionales
09 de mayo de 2026 a la - 10:48

Vacas sueltas generan peligro sobre la Ruta PY02 en Coronel Oviedo

VDB Vacas sueltas en la rotonda del km 140 zona denominada Santa María Ñú de Coronel Oviedo.
Vacas sueltas en la rotonda del km 140 zona denominada Santa María Ñú de Coronel Oviedo.Victor Daniel Barrera Burgos

CORONEL OVIEDO. Vacas sueltas ponen en peligro a los usuarios de la Ruta PY02 que circulan diariamente por esta vía nacional. En los últimos días fueron observados varios animales vacunos alimentándose en la rotonda del km 130 y otro grupo en la rotonda del km 141, en la zona de Santa María Ñu de esta ciudad.

Por Víctor Daniel Barrera

La inconsciencia de algunas personas continúa siendo un problema constante. Animales sueltos o atados con cuerdas al costado de la ruta son observados prácticamente a diario en distintos tramos de la Ruta PY02, generando un peligro mortal para conductores y pasajeros.

El miércoles se reportó la presencia de varios animales vacunos pastando en plena rotonda internacional del km 130, acceso oeste a Coronel Oviedo. La zona es altamente transitada debido a que representa el desvío hacia la circunvalación de la ruta y también el acceso al casco urbano de la capital departamental.

De la misma manera, ayer viernes se registró una situación similar en la rotonda del km 141, en el sector este de la ciudad, específicamente en la zona conocida como Santa María Ñu.

Al respecto, el jefe regional de la Patrulla Caminera, inspector César Domínguez, señaló que la Ley de Tránsito establece que, en caso de constatarse animales sueltos sobre las rutas, estos deben ser decomisados y posteriormente sacrificados. Sin embargo, lamentó que actualmente no cuentan con los equipos necesarios para capturarlos y proceder conforme a lo estipulado por la normativa vigente.

VDB Vacas sueltas en la rotonda del km 130 de la zona oeste de Coronel Oviedo,
Vacas sueltas en la rotonda del km 130 de la zona oeste de Coronel Oviedo,

Indicó que, ante denuncias sobre animales sueltos, los agentes generalmente proceden a dirigirlos hacia caminos vecinales para despejar la ruta y garantizar la circulación segura sobre las vías nacionales.

Agregó que la situación se registra principalmente por la irresponsabilidad de los propietarios de animales que los llevan al costado de la ruta, poniendo en grave peligro a los automovilistas.

Finalmente, instó a la ciudadanía a tomar mayor conciencia y colaborar en el cuidado de la seguridad vial para evitar accidentes fatales.