Irán dice que la guerra se extenderá más allá de la región si EE.UU. reanuda bombardeos

“Si se repite una agresión contra Irán, la guerra regional que había sido prometida esta vez se extenderá más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los hundirán en la miseria en lugares que ni siquiera imaginan”, advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria denunció que Estados Unidos e Israel “no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán” y afirmó que, pese a los ataques lanzados por Washington y Tel Aviv, la República Islámica aún no ha utilizado todo su potencial militar.

“Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales”, agregó el comunicado.

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Las advertencias iraníes se producen mientras persiste la incertidumbre sobre una posible reanudación del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, después de semanas de amenazas cruzadas entre las partes.

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El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió hoy que un eventual retorno a la guerra traería consigo “más sorpresas” para las Fuerzas Armadas estadounidenses, horas después de que Trump lanzara un nuevo ultimátum a Teherán para cerrar en los próximos días un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Trump aseguró el martes que estaba decidido a emprender un ataque contra la República Islámica, pero que lo pospuso a petición de varios de sus aliados árabes del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

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Estados Unidos exigió a Teherán en su última propuesta la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, el mantenimiento de una sola instalación nuclear, la negativa a pagar compensaciones de guerra y el desbloqueo de menos del 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero.

Teherán, por su parte, ha insistido en el fin de la guerra en todos los frentes —incluido Líbano—, el levantamiento de las sanciones, la liberación de todos los activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Además, Irán pide aplazar las negociaciones sobre su programa nuclear a una fase posterior al acuerdo de paz.