Israel afirma que traslada a su territorio a 430 activistas de flotilla para Gaza

“Los 430 activistas han sido trasladados a embarcaciones israelíes y se dirigen a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares”, aseguró un portavoz de esa cartera.

El lunes por la mañana, la flotilla Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos, había anunciado que las fuerzas israelíes estaban subiendo a bordo de los buques.

“La ocupación israelí ha interceptado una vez más de manera ilegal y violenta nuestra flotilla internacional de buques humanitarios y ha secuestrado a nuestros voluntarios”, denunció más tarde en la red social X, y exigió “la rápida liberación de los activistas y el fin del bloqueo de Gaza”.

Se trata del tercer intento en un año de ese grupo de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, territorio devastado por la guerra y enfrentado a una grave escasez desde el inicio del conflicto desencadenado en octubre de 2023 por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había confirmado la interceptación de los barcos, al denunciar un proyecto “malintencionado”.

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“Están llevando a cabo esta operación con un éxito notable (...) Sigan hasta el final”, declaró el líder al comandante de la Armada israelí al mando de la operación, según un comunicado de su oficina que difundió un extracto de la conversación.

Más temprano el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores había advertido que “no permitiría ninguna violación del bloqueo naval legal impuesto a Gaza”.