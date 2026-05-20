Ministro español de Exteriores visita Berlín para reforzar una relación bilateral ya buena

Durante este encuentro, que se produce casi un año después del que mantuvieron en Madrid en mayo de 2025, ambos ministros abordarán también las cuestiones relativas a la agenda europea e ​internacional, como la defensa del multilateralismo y del derecho internacional y la necesidad de mejorar la capacidad de actuación de la Unión Europea y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

El programa del viaje, de un día de duración, incluye además un encuentro con hispanistas alemanes en la Embajada de España en Berlín y otra reunión con analistas de laboratorios de ideas alemanes.

Albares dará también una conferencia sobre el futuro de Europa en la prestigiosa Hertie School of Governance de Berlín.

Las relaciones entre ambos países son muy intensas y estrechas, aunque ha habido alguna discrepancia sobre cuestiones como el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas en las instituciones europeas, una prioridad para España, y también han mantenido diferencias sobre la guerra en Gaza.

Berlín, a diferencia de Madrid, rehúsa por razones históricas y "de Estado" llamar genocidio a las acciones militares que Israel ha estado llevando a cabo en la Franja de Gaza o reconocer el Estado palestino.

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También se produjo una situación incómoda, ya resuelta, cuando el pasado marzo, el canciller alemán, Friedrich Merz, que se encontraba en la Casa Blanca, guardó silencio ante el presidente de EE. UU., Donald Trump, después de que este criticara a España y le amenazara con un embargo comercial por negarle la utilización de las bases de uso conjunto y el espacio aéreo español para atacar a Irán.

Merz calló y sí dijo sobre la negativa de España a comprometerse a aumentar el gasto en defensa hasta el 5 %, que estaba intentando convencer al Gobierno español para que aceptara incrementarlo, ya que señaló que eso forma parte de la seguridad común de la OTAN.

Esta actitud de Merz llevó a Albares hablar con su homólogo alemán para mostrar su sorpresa.