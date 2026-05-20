Ucrania ataca refinería en región rusa de Nizhni Nóvgorod, 500 kilómetros al este de Moscú

El canal independiente ruso Astra publicó varios vídeos donde se observa un incendio de gran magnitud en la instalación y una columna negra de humo, además de vídeos del sobrevuelo de drones ucranianos sobre la ciudad, una información que corroboró el canal ucraniano Exilenova+, especializado en ataques contra las instalaciones rusas.

Las autoridades locales no confirmaron esta información, pero el alcalde de Kstovo, Yuri Shalabáyev, señaló en Telegram que las defensas antiaéreas repelían un ataque ucraniano y decretó que los escolares no acudiesen hoy a las escuelas y las clases se llevasen a cabo a distancia.

La ciudad ya fue víctima de ataques ucranianos el pasado lunes, cuando las defensas antiaéreas derribaron 20 artefactos ucranianos.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy que las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" 273 drones ucranianos de ala fija sobre 19 regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov.