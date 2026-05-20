Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el suroeste de Japón sin alerta de tsunami

El seísmo tuvo lugar a las 11:46 hora local (02:46 GMT) frente a las costas de la prefectura de Kagoshima, con una profundidad de 50 kilómetros. Las islas que registraron una mayor intensidad fueron Yoron y Okinoerabu.

En la prefectura vecina de Okinawa el seísmo alcanzó una intensidad de 3 en varias zonas y de 2 en ciudades como Naha, la capital, según la escala sísmica japonesa compuesta por 7 niveles y centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo.

Las autoridades japonesas no han informado de víctimas ni de daños materiales causados por el terremoto. Mientras, el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi confirmó su disposición a trabajar conjuntamente para brindar "la mejor respuesta posible".

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.