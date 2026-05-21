Al menos 4 detenidos en protestas contra el encarcelamiento de dos periodistas en Maldivas

Según le explicaron a EFE dos personas presentes en la manifestación, entre los detenidos están el hermano y la tía de Shahzan, quien cumple una sentencia de 15 días de cárcel por preguntar al presidente Muizzu sobre el caso en una rueda de prensa.

Los manifestantes, quienes llevaban carteles con mensajes como "El periodismo no es un crimen", "Liberen a mi esposo" y "Libertad para nuestros héroes" fueron cortados por policías con escudos antidisturbios hacia las 23:30 del jueves (18:30 GMT), según pudo comprobar EFE en una transmisión en vivo.

Los detenidos fueron llevados a una estación de policía cercana.

Los encarcelamientos de los periodistas Shahzan y Nasir han generado protestas en Malé, una campaña masiva en redes sociales y la condena de organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.

La crisis en Maldivas se remonta al 28 de marzo, cuando el medio local Adhadhu publicó el documental "Aisha", basado en una entrevista anónima con una mujer que afirma haber mantenido una relación extramarital con el presidente Muizzu y acusa al mandatario de presiones y abuso de poder tras el fin de esa supuesta relación.

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El presidente ha negado las acusaciones y ha acusado al medio de difundir mentiras en su contra.

Tras una redada policial en la redacción de Adhadhu el 27 de abril, la justicia impuso una orden de silencio que prohibía discutir públicamente el documental.

"El encarcelamiento injustificado de dos periodistas y el allanamiento de medios de comunicación independientes por parte del Gobierno de Maldivas transmiten un mensaje alarmante sobre la libertad de prensa en el país. El gobierno debe revertir urgentemente este peligroso retroceso en materia de libertad de prensa", declaró en un comunicado la directora para Asia de Human Rights Watch, Elaine Pearson, este jueves.

Según la Federación Internacional de Periodistas, se trata del primer encarcelamiento de periodistas en Maldivas desde el inicio de la democracia en 2008. Se espera que Nasir, quien fue sentenciado a 10 días por informar sobre la propia orden de censura, sea liberado este viernes 22 de mayo.

Las autoridades maldivas también presentaron cargos contra el editor de Adhadhu, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, y el director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa.