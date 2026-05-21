Al menos tres muertos por intensas lluvias e inundaciones en el sur de Turquía

Un hombre murió al perder el control de su automóvil y precipitarse al lecho de un arroyo tras derrumbarse un tramo de la carretera ablandada por las intensas lluvias de la pasada noche. El conductor quedó atrapado en el vehículo y falleció en el lugar del accidente, según indicaron los médicos que acudieron a la zona.

En el municipio de Antioquía, un menor de 15 años perdió la vida cuando una casa situada en una ladera se derrumbó sobre una carretera, mientras que en la tarde de este jueves, los equipos de emergencia recuperaron el cadáver de una persona que había sido arrastrada por la corriente.

Los bomberos y los equipos de la autoridad de gestión de catástrofes (AFAD) trabajan a contrarreloj para rescatar a personas atrapadas en edificios inundados.

El gobernador de Hatay, Mustafa Masatli, declaró a Anadolu que las lluvias comenzaron el miércoles al mediodía en toda la provincia y que, si bien las autoridades ya estaban en alerta, la intensidad aumentó hacia la noche y el volumen de las precipitaciones superó todas las previsiones.

"Nuestra provincia ha experimentado precipitaciones que superan con creces los datos recibidos del servicio meteorológico", dijo el gobernador.

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"La cantidad de lluvia en nuestra provincia es de 157,2 kilogramos por metro cuadrado (...). Hasta el momento, hemos recibido 1.044 llamadas y nuestros equipos de respuesta ante desastres están atendiéndolas con 374 unidades, 498 vehículos y 1.200 personas", precisó.

"Anticipamos que las lluvias continuarán de forma intermitente hoy, a veces en forma de fuertes aguaceros, aunque su intensidad disminuirá", añadió Masatli.

Además de carreteras, puentes y edificios derrumbados, las aguas arrastraron y destruyeron numerosos vehículos y causaron importantes daños agrícolas, así como la muerte de un gran número de aves de corral y ganado.