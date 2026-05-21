Alemania aboga por un nuevo reparto de cargas en OTAN con el apoyo de Ucrania

Antes de subirse al avión que le lleva a Helsingborg, en Suecia, para participar en la reunión de titulares de Exteriores de la Alianza Atlántica entre este jueves y el viernes, Wadephul indicó que, "a medida que aumenten las capacidades de defensa europeas, también deberán redistribuirse las tareas dentro de la OTAN".

"Nuestro objetivo es un nuevo reparto de cargas que corresponda al potencial económico y militar de Alemania y de Europa", señaló.

Wadephul destacó que Alemania quiere "una OTAN más fuerte con un mayor papel de Europa, garantizar la paz mediante una disuasión más robusta, y queremos concentrar las capacidades de nuestras industrias mediante una cooperación armamentística más intensa".

El ministro de Exteriores de Alemania, país que quiere alcanzar este año el 2,5 % del PIB en gasto en defensa en el camino de llegar al 5 % acordado en la cumbre de la OTAN en La Haya, reiteró que la nación centroeuropea "asume su responsabilidad de liderazgo".

Wadephul recalcó en ese esfuerzo por redistribuir la carga dentro de la Alianza, se trata al mismo tiempo "de establecer dentro del pilar europeo de la OTAN las prioridades que más contribuyan a nuestra seguridad en Europa", y ello quiere decir contar con la experiencia de Ucrania y continuar el apoyo a ese país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde hace más de cuatro años, la mayor aportación a la seguridad europea fuera de la Alianza lo realiza Ucrania en su heroica defensa contra la guerra de agresión de Rusia", indicó.

Por ello, Wadephul quiere presentar en Suecia "propuestas concretas sobre cómo seguir apoyando firmemente a Ucrania en la defensa de la libertad en Europa y cómo, a cambio, también podemos beneficiarnos de los impresionantes logros de la industria armamentística ucraniana".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha propuesto conceder a Ucrania un 0,25 % de su PIB anualmente, si bien se ha mostrado pesimista acerca de la posibilidad de que los aliados vayan a aceptarla.

Antes de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Helsingborg, tendrá lugar una cena del Consejo OTAN-Ucrania con el ministro de Ucrania, Andrí Sibiga.

Wadephul también dijo que se abordará en Suecia la situación en Oriente Medio y los esfuerzos para garantizar el paso libre, seguro y sin tasas de todos los barcos por el estrecho de Ormuz, por lo que reiteró que Alemania está dispuesta junto con más de 30 países en participar en conseguir este objetivo.