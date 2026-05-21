Asesinan al alcalde de un distrito de región peruana fronteriza con Ecuador

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Febre, quien era alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre y fue atacado cuando se encontraba en una zona populosa de su jurisdicción conocida como San Sebastián, precisaron medios locales.

La información fue confirmada por la Municipalidad Provincial de Piura, que señaló en un comunicado que Febre fue "víctima de un atentado criminal".

La municipalidad sostuvo que "con profundo dolor, Piura despide a un líder que trabajó por su gente" y manifestó su "indignación y tristeza" por este atentado, a la vez que expresó las condolencias a sus familiares.

"La institución rechaza categóricamente este acto de violencia que enluta a la provincia y exige al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú actuar con firmeza para capturar a los responsables. Piura merece justicia y seguridad", remarcó.

Tras conocerse la información, la Presidencia de Perú publicó un mensaje en el que lamentó "profundamente" la muerte de Febre y extendió sus "sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a los vecinos de su jurisdicción por esta irreparable pérdida".

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Testigos del ataque señalaron a medios locales que unos desconocidos persiguieron el vehículo en el que estaba el alcalde y realizaron varios disparos hacia el lugar donde se encontraba la autoridad municipal.

La emisora RPP agregó que el chofer del vehículo también resultó herido, sin que hasta el momento se informe sobre su estado. Las autoridades han comenzado a investigar el atentado, para determinar el móvil y la identidad de los atacantes.

El distrito de Veintiséis de Octubre forma parte del área urbana de la ciudad costera de Piura, la capital de la región del mismo nombre, ubicada a unos 980 kilómetros al norte de Lima y a unos 150 kilómetros de la frontera con Ecuador.