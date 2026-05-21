Brasil recogerá una cosecha récord de café en 2026

De confirmarse la previsión, Brasil superará en 2026 el récord histórico alcanzado en 2020, cuando cosechó 63,1 millones de sacos de café.

De acuerdo con la entidad, vinculada al ministerio de Agricultura, las mejores condiciones climáticas y el aumento del área cultivada hasta los 1,94 millones de hectáreas, contribuirán con el aumento de la producción.

Para el café tipo arábica, la Conab prevé una producción de 45,8 millones de sacos, lo que supone un incremento de 28 % frente a 2025 y el tercer mayor resultado de la serie histórica.

En el caso de la especie robusta, se calculan 20,9 millones de sacos del grano, un alza de 0,8 %.

En el mercado externo, Brasil exportó 11,5 millones de sacas entre enero y abril de 2026, una reducción del 22,5 % respecto al mismo período del año pasado, debido al bajo nivel de los inventarios internos tras cosechas limitadas en años anteriores.

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La expectativa es que las exportaciones se recuperen en el segundo semestre, impulsadas por el crecimiento de la producción nacional.

Según la Conab, los precios del grano se mantendrán sin "reducciones significativas" pese al nuevo récord brasileño y las previsiones de que la producción mundial aumente un 2 %, debido al bajo nivel de existencias restantes del ciclo anterior y al crecimiento previsto del 1,3 % en la demanda mundial del grano.