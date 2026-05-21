Congreso de Perú aprobó proyecto para abastecer riego en amazónica región de Madre de Dios

La presidenta de la Comisión Agraria, la fujimorista Jeny López, informó que la declaración de interés nacional busca mejorar el abastecimiento de recursos hídricos de la amazónica Madre de Dios, mediante un proyecto de conducción y captación de agua desde la región Cusco.

En tal sentido, López explicó que la captación de agua parte desde la bocatoma del río Araza, que nace en los nevados de Cusco, cruza Santa Rosa de Mazuco, en la provincia de Tambopata, hasta Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios.

"Este proyecto surge de la necesidad de los agricultores de tres provincias de Madre de Dios, quienes demandan la implementación de un sistema de riego para optimizar sus labores", afirmó la legisladora, aunque el abastecimiento también estará destinado al uso doméstico, agroindustrial, ganadero y de generación de energía.

Por su parte, el autor del proyecto legislativo, el congresista Eduardo Salhuana, del partido conservador Alianza para el Progreso (APP), resaltó que el abastecimiento de agua desde la cordillera oriental de los Andes permitirá incorporar unas 45.000 hectáreas para la producción agrícola.

"Vamos a dotar de agua potable a esas 50.000 familias que están involucradas en estos cerca de 200 kilómetros que abarca el proyecto. Centenares de centros poblados, distritos y provincias podrán tener agua doméstica en sus domicilios", señaló el también expresidente del Parlamento (2024-2025) y representante de Madre de Dios en el Congreso que concluye su gestión en julio próximo.