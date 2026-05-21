EEUU sanciona a nueve funcionarios ligados a Hizbulá en Líbano

"Las designaciones de hoy se dirigen a personas que impiden el desarme de Hizbulá, incluyendo a miembros del parlamento, un diplomático iraní que viola la soberanía del Líbano y funcionarios de seguridad libaneses que han abusado de sus cargos para beneficiar a una organización terrorista", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, en un comunicado paralelo.

Entre las nueve personas añadidas a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) se cuentan Ibrahim Al-Mousaoui, Hassan Fadlallah y Hussein al-Hajj Hassan, los tres diputados libaneses ligados al grupo parlamentario de Hizbulá.

También está el funcionario de Hizbulá y exministro de diversas carteras en Líbano Mohammad Fneish o los responsables de seguridad del Movimiento Amal, Ahmad Baalbaki y Abu Ahmad Safawi.

La OFAC incluye además en la lista al nombrado por Irán como embajador en Líbano, Mohammad Reza Sheibani, al que las autoridades libanesas retiraron después las credenciales y declararon persona non grata en el país.

"Hizbulá es una organización terrorista y debe ser desarmada por completo. El Departamento del Tesoro seguirá tomando medidas contra los funcionarios que se han infiltrado en el Gobierno libanés y que permiten a Hizbulá librar su insensata campaña de violencia contra el pueblo libanés y obstaculizar una paz duradera", escribió en X el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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Pigott, por su parte, insistió en que este "es solo el comienzo" y advirtió de que quienes "aún protejan o colaboren con esta organización terrorista, o que de cualquier otra forma socaven la soberanía del Líbano, deben saber que rendirán cuentas.

"Un Líbano estable, seguro e independiente requiere el desarme total de Hizbulá y el restablecimiento de la autoridad exclusiva del Gobierno libanés en materia de seguridad en todo el país", concluyó el portavoz del Departamento de Estado.

Por primera vez en más de tres décadas Líbano e Israel han aceptado abrir un diálogo con el auspicio de Estados Unidos para intentar frenar los bombardeos israelíes en partes de Beirut y el sur del país árabe.

Hizbulá no participa en la mesa de negociación en Washington y ha rechazado explícitamente las negociaciones, que de momento apenas han mostrado avances sustanciales.