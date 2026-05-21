El petróleo de Texas sube un 2,98 % y supera los 101 dólares por la tensión con Irán

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 2,93 dólares con respecto al cierre del día anterior.
El oro negro subió tras un informe que indicaba que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero, una postura que probablemente complicará las conversaciones de paz con Estados Unidos.
El ayatolá Mojtaba Jameneí ordenó que el uranio enriquecido de Irán permanezca en la República Islámica, según informaron a Reuters dos fuentes iraníes de alto rango.
Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía advirtió el jueves que el mercado petrolero alcanzará una situación crítica este verano si no se reabre el estrecho de Ormuz.