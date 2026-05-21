El primer ministro tailandés viaja a Francia para reunirse con Macron y promover comercio

Anutin mantendrá una cena de trabajo con Macron que servirá para "discutir el fortalecimiento de las relaciones entre Tailandia y Francia, con el objetivo de establecer una asociación estratégica", apuntó la portavoz del gobierno Rachada Thanadirek.

"La visita también se centrará en promover la cooperación bilateral, particularmente en comercio e inversión, energía, transporte, defensa y sector aeroespacial", apuntó el miércoles la portavoz, que no precisa la fecha de la reunión.

Durante la visita está previsto que ambas partes trabajen en un borrador del plan de acción conjunto para los años 2026-2028, que "servirá como mecanismo para impulsar la cooperación bilateral", con el objetivo de elevar la relación a una "asociación estratégica".

El marco de cooperación abarca cuatro áreas: el fortalecimiento del diálogo sobre cuestiones políticas, de seguridad y globales; la cooperación en materia de defensa; el fomento de las relaciones económicas mediante la cooperación a largo plazo; y la cooperación en investigación e intercambios entre personas, precisó Rachada.

El dirigente asiático también se reunirá en la capital francesa con el director de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), Fatip Birol, con el objetivo de "promover la seguridad energética", y con el director de la UNESCO, Khaled El-Enany, para impulsar "el papel de la cultura tailandesa en el escenario mundial".

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Asimismo, dialogará con una delegación de empresarios franceses en diversos sectores para fomentar la inversión en el país asiático en áreas como la industria aeroespacial, la energía limpia y la industria de defensa.

El comercio bilateral entre Tailandia y Francia rondó los 7.000 millones de dólares en 2024, según los datos de la ONU.