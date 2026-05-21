Exgobernador presentará plan a EEUU para solventar fallas eléctricas en región venezolana

"Lo vamos a llevar a los organismos, entre ellos la Embajada de Estados Unidos y a otros organismos que tienen que ver con Estados Unidos y se llevará al Gobierno nacional", señaló el exgobernador del estado Zulia en una rueda de prensa.

Rosales explicó que este plan comprende la instalación de un cable sublacustre para el estado Zulia, con apoyo de la CAF que, aseguró, solo está esperando la colocación de los recursos para que se pueda desarrollar e iniciar la construcción en Noruega o Estados Unidos.

Este proyecto ya había sido presentado por Rosales en 2022 ante los constantes apagones registrados en esa región.

Rosales indicó que el desarrollo de esta iniciativa tardaría aproximadamente un año y que es necesario también trabajar en las termoeléctricas instaladas en el Zulia con "inversiones moderadas" para estabilizar el sistema y acabar con las fluctuaciones de voltaje.

También, señaló que se debe profundizar el mantenimiento de estas instalaciones, avanzar en inversiones de bajo alcance y de rápida ejecución "y que van a permitir que se estabilice el sistema eléctrico".

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Además, sostuvo que las dos termoeléctricas instaladas en la región funcionan a un 30 % de su capacidad instalada, lo que ocasiona el déficit que se traduce en racionamientos de luz y fluctuaciones en el voltaje, "porque el sistema está desequilibrado".

El exfuncionario aseguró que los racionamientos eléctricos en el Zulia pueden durar hasta 10 horas.

"Todos sabemos que hay un problema a nivel nacional, producto de la falta de inversiones, de la falta de mantenimiento, que no se volvió a construir una obra más y no le dieron ni hicieron lo que convenía hacer y correspondía hacer en todas las infraestructuras", apuntó.

El pasado 14 de mayo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de la nación caribeña, según informó entonces la Embajada de EE.UU.

El pasado abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el Zulia, gracias al "diálogo político" construido en los últimos meses de acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.