Fallece un turista australiano al caer desde montaña en el Camino Inca hacia Machu Picchu

La víctima desapareció el miércoles en un sector conocido como Wiñaywayna - Intipunku del Camino Inca, cuando recorría con un grupo de turistas un tramo de escalinatas, llamado 50 gradas, y aparentemente perdió el equilibrio y cayó por la ladera de una montaña cubierta de árboles y densa vegetación.
El subprefecto del distrito de Machu Picchu, Michael Ugarte, reportó a la emisora RPP que el cuerpo del turista identificado como Matthew Cameron Patron, fue recuperado este jueves a la altura del kilómetro 107 del Camino Inca y que será trasladado a Machu Picchu Pueblo.
Ugarte agregó que se informará a la embajada de Australia en Perú sobre el hallazgo para que proceda con las gestiones correspondientes junto a sus familiares.
Según el reporte de la Policía Nacional en Cusco, la víctima visitaba la región incaica desde hace 12 días junto a su esposa.
Ambos decidieron llegar a la ciudadela arqueológica por el Camino Inca, una de las rutas preferidas por los turistas habituados a las caminatas de larga distancia, en medio de un paisaje boscoso y con impresionantes vistas del parque monumental.
La Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco informó el miércoles que un equipo de rescate del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu estaba a cargo de las labores de búsqueda de Patron, tras ser reportado como desaparecido, en una zona de difícil acceso y pronunciada pendiente, utilizando técnicas de progresión vertical.