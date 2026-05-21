Fiscalía paraguaya contabiliza 1.184 casos de abuso sexual infantil en lo que va del año

Según registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el departamento de Central y en Asunción, la capital paraguaya, consideradas las zonas más pobladas del país, se contabilizaron 408 y 106 denuncias, respectivamente, entre enero y mayo.

Le siguieron, añadió la Fiscalía en un comunicado, los departamentos de Alto Paraná (este) con 165 casos; Itapúa (sur), con 81; San Pedro y Caazapá, 69 denuncias cada uno; y Guairá, con 40.

De 2015 a mayo de 2026, el Ministerio Público recibió 34.001 denuncias de abuso sexual de niños y adolescentes y atendió a 23.463 víctimas de otros delitos como coacción sexual, estupro, material de abuso sexual de menores, explotación sexual y laboral.

Durante ese periodo, un 40 % de los casos de abuso sexual fueron atribuidos a parientes del núcleo familiar, 19 % a vecinos, 18 % a allegados de la familia, 10 % a conocidos de la familia, 10 % a un conocido no familiar (profesor, compañero, conductor del transporte escolar, empleado) y un 1 % a un desconocido.

El 82,2 % de las víctimas eran niñas y adolescentes y el 17,8 % de sexo masculino.