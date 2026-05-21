Houston votará la próxima semana para renombrar el bulevar César Chávez tras denuncias

El concejo municipal, compuesto por 16 concejales, tiene programado para el miércoles 27 una votación para cambiar el nombre de la calle, al este de la ciudad, a boulevar Joe Elías "Chaco" Ramírez, un veterano de guerra y líder comunitario.

De ser aprobado este cambio, Houston se sumaría a una creciente lista de ciudades y estados que han decidido retirar los honores póstumos a Chávez, después de que salieran a la luz denuncias que lo acusan de haber abusado sexualmente de al menos dos menores de edad y de haber violado a Dolores Huerta, también activista y cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés).

La propuesta para renombrar la calle en Houston fue presentada por el concejal Joaquín Ramírez, de acuerdo con el documento de la agenda municipal.

“Chaco” Ramírez, fallecido en 2020, nació y creció en el barrio East End de Houston, combatió con EE.UU. en la guerra de Corea y pasó 33 meses como prisionero de guerra del ejército chino en esa contienda. Tras regresar a Texas en 1953, se convirtió en activista y líder comunitario, según señala una petición que impulsa cambiar el nombre del bulevar Chávez por el suyo.

Varias ciudades en todo el país, incluyendo Los Ángeles (California), San Antonio (Texas), y Phoenix (Arizona) han decidido retirar los honores a Chávez en sus calles.

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En marzo de este año, el diario The New York Times publicó un reportaje en el que se detallan acusaciones de abuso sexual contra Chávez en la década de 1970, incluyendo denuncias de dos mujeres que aseguraron ser violadas siendo menores de edad.

En el mismo artículo, Dolores Huerta, cofundadora de la UFW y compañera de Chávez, afirmó que también fue víctima de violaciones, y que dos de estos abusos resultaron en hijos que se mantuvieron en secreto.