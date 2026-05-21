La bolsa de São Paulo cierra estable a la espera de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó con 177.649 puntos básicos en una sesión marcada por el escenario internacional.

En el mercado de divisas, el real acabó plano (+0,06 %) frente al dólar, que ahora se cotiza a 5,000 reales para la venta y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros siguen pendientes de las negociaciones entre EE.UU. e Irán con la mediación de Pakistán para el cese definitivo de las hostilidades que se desataron el pasado 28 de febrero y se extendieron a otros países de la región.

La República Islámica estudia una nueva propuesta estadounidense, basada en el texto que presentó Teherán hace varias semanas y sobre el que se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes", según el Ministerio de Exteriores iraní.

En este contexto y pese a la bajada del barril de Texas, referencia en América, la estatal brasileña Petrobras recuperó algo de terreno, tras perder más del 3 % el miércoles, y hoy avanzó entre un 0,5 % y un 1 %.

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También fue una jornada positiva para el sector siderúrgico, con subidas para CSN Mineração y Usiminas, cuyas acciones se anotaron un 3,4 % y casi un 2 %, respectivamente.

Por el contrario, cayeron con fuerza los papeles de la empresa azucarera y energética Raízen (-7,1 %), la compañía de seguros médicos Hapvida (-7,0 %) y el grupo de concesionarios Automob (-6,4 %), entre otros valores.

El volumen financiero en el corro paulista se acercó hoy a los 24.000 millones de reales (4.800 millones de dólares / 4.100 millones de euros), en unos 3,1 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.