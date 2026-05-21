La justicia prohíbe la prueba final de uno de los concursos más famosos de España

La sentencia considera que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F, y rechaza íntegramente los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios.

'El Rosco' era la prueba más distintiva de 'Pasapalabra', donde los dos concursantes tenían que adivinar, mediante su definición, palabras que empezaban por cada una de las letras del abecedario y que se colocaban en un círculo que le daba nombre a la prueba.

El concurso repartía millones de euros en el 'bote' final al que conseguía acertar todas las palabras de 'El Rosco'. El último premio, el mayor acumulado del concurso, se lo llevó el pasado mes de febrero una argentina criada en España, Rosa Rodríguez, quien consiguió 2.716.000 de euros (3,2 millones de dólares).

Sin embargo, la empresa holandesa reclamaba los derechos de propiedad intelectual de este formato televisivo desde hace años en los tribunales, cuando el concurso se emitía en Telecinco, cadena de Mediaset, con la productora británica ITV.

Ahora, cuando 'El Rosco' se emite en Antena 3 y el contencioso se centra en la cadena de Atresmedia, el Supremo resuelve que el titular de este formato es MC&F y condena a Atresmedia a dejar de reproducir "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego" basado en ese formato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Le obliga además a retirar del comercio y a destruir todas las grabaciones de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluyan un juego de esas mismas características y condena a indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios materiales causados.

Antena 3, sin embargo, seguirá emitiendo el concurso y estudia qué hacer con 'El Rosco', según aseguraron fuentes del programa a EFE, que subrayaron que la sentencia no afecta a todo el concurso sino solo a la prueba final.

El primer gran litigio por 'El Rosco' enfrentó a Telecinco con la productora británica ITV, y en octubre de 2019 el Supremo confirmó que Mediaset había vulnerado los derechos de ITV sobre el formato y el título del programa y le obligó a cesar de inmediato su emisión, además de indemnizar a la productora.

Posteriormente, un juzgado cuantificó en más de 45 millones de euros la cantidad que Mediaset debía abonar a ITV por las ganancias obtenidas por el uso del formato, incluyendo ingresos publicitarios, merchandising e intereses.

Tras esa resolución, ITV cedió los derechos a Atresmedia y el programa pasó a emitirse en Antena 3, pero de nuevo se abrió un nuevo frente judicial por la titularidad de 'El Rosco', reclamado por MC&F.