Lanzan en Perú una aplicación móvil para registrar incidencias en las elecciones

La plataforma digital, denominada 'Voto libre', se define en su página web como una herramienta tecnológica ciudadana neutral y no partidaria que favorece la transparencia electoral, permite vigilar incidencias y registrar actas para "proteger" los comicios.

El ciudadano puede registrarse a través de su documento nacional de identidad, y una vez tiene una cuenta puede subir a la plataforma fotografías de supuestas incidencias como el retraso en la apertura de centros de votación, propaganda política o hechos irregulares durante la jornada.

"Tu participación ayuda a fortalecer la transparencia, la vigilancia ciudadana y la confianza en el proceso electoral", reza la página web de 'Voto Libre'.

El fundador de la herramienta, Sebastián Berquet, detalló en la emisora RPP que la aplicación es apta para cualquier teléfono inteligente y su objetivo es crear "una red de ciudadanos que contribuye a la transparencia electoral y que el día después respetemos los resultados".

"La finalidad es de que si existe una incidencia, colas o demoras, un ciudadano pueda grabar o tomar fotografías, enviar la información y que el aplicativo sea un soporte de almacenar este tipo de información. Se busca es que este proceso accidentado termine a buen puerto. Necesitamos una segunda vuelta con confianza, clara", indicó Berquet.

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Sostuvo que 'Voto Libre' funciona como una red social, pero con las pruebas de que el hecho registrado fue real, se dio en un momento exacto y no pertenece a un proceso anterior.

Berquet agregó que ya hicieron una prueba durante la primera vuelta electoral el 12 de abril, donde una muestra de 150 personas pudieron subir información en la aplicación y comprobaron que la tecnología cumple y se da el registro debido.

Por su parte, el especialista electoral y vocero de la herramienta, José Tello, aseguró que ya han conversado con gremios empresariales y el Sindicato de Construcción Civil e hizo un llamado para apoyar a la transparencia electoral tanto de los votantes como los miembros de mesa.

La primera vuelta de las elecciones, realizada el 12 de abril, estuvo protagonizada por fallos logísticos como graves retrasos en la apertura de algunos centros de votación de Lima, donde la demora de la llegada del material electoral llegó a ser de varias horas.

Incluso en trece locales el material nunca llegó, por lo que las autoridades electorales extendieron los comicios al día siguiente, el lunes 13 de abril.

Estas irregularidades alimentaron la narrativa de fraude por parte de candidatos como el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien desde la misma jornada electoral afirmó sin pruebas sólidas que se había orquestado un fraude en su contra.