Las actrices Alexis Bledel y Haley Lu Richardson, entre los miembros del jurado de Tribeca

Bledel, de 44 años y nacida en Texas, saltó a la fama en los años 2000 con la serie 'Las chicas Gilmore', donde interpretaba a la protagonista, Rory Gilmore, y compartía pantalla con Lauren Graham.

Según un comunicado del festival, la actriz estudió cine en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York (NYU), y en 2017 fue galardonada con un premio Emmy por su papel de Emily Malek en 'El cuento de la criada'.

Bledel forma parte del jurado de Cortometrajes Narrativos y de Animación, también compuesto por Patrick Gómez, editor jefe y director general de la revista Entertainment Weekly, y Luis A. Miranda Jr., presidente de la junta directiva de The Public Theater y Viva Broadway y padre del compositor y actor Lin-Manuel Miranda.

Por su parte, Haley Lu Richardson, oriunda de Arizona, ganó reconocimiento por la película dramática 'Columbus', por la que fue nominada a un premio Gotham, y ha participado en largometrajes como 'Columbus' o 'A dos metros de ti' y en la serie de HBO 'The White Lotus'.

Richardson, de 31 años, elegirá el ganador del premio a Mejor Director Novel de Narrativa junto con David Haskell, editor jefe de New York Magazine, y Mira Nair, directora de cine ganadora del Globo de Oro y el Emmy por la película dramática 'Hysterical Blindness', protagonizada por Uma Thurman.

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También formarán parte del jurado de Tribeca la directora y diseñadora de producción Catherine Hardwicke, en la categoría de Largometrajes Narrativos de Estados Unidos del premio Founders Award, y la productora de televisión Sheila Nevins, en la sección de Largometrajes Documentales.

Otros nombres que figuran en la lista de Tribeca son los de Moses Sumney, que juzgará cortometrajes documentales, vídeos musicales y proyectos visionarios estudiantiles, y Ego Nwodim, en la categoría de Mejor Cortometraje de Nueva York.

Completan el panel de jurados otros artistas como la guionista Cazzie David, la actriz Tommy Dorfman, el rapero Nas o la cineasta Janicza Bravo.

El festival de Tribeca, creado en 2002 por Robert de Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff para revitalizar la zona del Bajo Manhattan tras los atentados del 11-S, cuenta este año con más de 30 jurados "cuidadosamente seleccionados".

La organización del festival, que tendrá lugar del 3 al 14 de junio, también anunció hoy el Programa de Premios para Artistas de Tribeca y CHANEL, que reconocerá a artistas contemporáneos como Bony Ramirez, Brendan Fernandes o Carrie Mae Weems.