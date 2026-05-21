Los muertos en el Líbano suben a 3.089 con la continuación de los ataques israelíes

"El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 21 de mayo es el siguiente: 3.089 muertos y 9.397 heridos", informó en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Las víctimas siguen al alza según Israel continúa sus acciones contra el territorio libanés, que este jueves registró ataques de artillería en Barachit y Kfar Dounine, así como bombardeos en localidades como Touline, Ghandouriya o Yater, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

De acuerdo con el medio estatal libanés, otro ataque alcanzó una motocicleta que circulaba por una carretera entre Al Housh y Bazouriye, causando la muerte de su conductor.

Todo ello se produce después de que la pasada noche subiera a 14 el número de muertos en un bombardeo ocurrido el pasado martes en el pueblo de Deir Qanoun al Nahr, incluidos cuatro menores, en una de las peores masacres ocurridas en el Líbano desde la implementación de la tregua hace más de un mes.

La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.

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El cese de hostilidades, mediado por Washington, ha sido violado desde el inicio por las fuerzas israelíes, mientras que el grupo chií libánes Hizbulá comenzó a atacar objetivos del Estado judío a partir del quinto día de la tregua.