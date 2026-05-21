Mamdani lanza un programa de Twitch para responder en directo a preguntas de residentes

Mamdani, de 34 años, es el alcalde más joven de la ciudad en un siglo, tras arrasar en las últimas elecciones locales gracias, en parte, al voto joven, impulsado por una presencia activa en las redes sociales que ahora parece querer retomar en sus funciones.

La oficina del alcalde destacó que Mamdani es el primer político electo de EE.UU. que participará de manera recurrente en un programa de 'streaming' interactivo en varias plataformas, puesto que se retransmite también en TikTok, Instagram, YouTube y otras.

El primer programa, que duró unos 30 minutos, tuvo un tono distendido y simpático, y Mamdani se presentó con un acompañante conocido en la plataforma, Hasan Piker, que recordó a los usuarios que no hicieran 'spam' e hicieran preguntas "respetuosas".

Mamdani respondió preguntas de todo tipo, desde música rap hasta la práctica de 'composting', pasando por halagos al mofongo y a la mamajuana del Alto Manhattan, y aprovechó para comparar el socialismo demócrata con "compartir Youtube TV con tus colegas".

El regidor dijo haberse inspirado para su 'talk show' en el exalcalde Fiorello LaGuardia, quien en 1942 lanzó un programa de radio llamado 'Talk to the people' para conectar directamente con los residentes, y dijo estar usando "ese legado para una nueva generación".

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"El gobierno debería ser accesible, deberías escuchar directamente de tu ciudad sobre lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo", dijo el político al iniciar la sesión.

En ese sentido, Mamdani aprovechó para insistir en que su administración "heredó" un déficit de 12.000 millones de dólares, abogar por la subida de impuestos a los más ricos y defender el gravamen anunciado para segundas residencias de más de cinco millones de dólares.

Otros políticos del ala demócrata han usado esa plataforma emblemática de los aficionados a los videojuegos con fines políticos, como la congresista socialista Alexandria Ocasio-Cortez y la exvicepresidenta Kamala Harris, aunque lo hicieron en campañas electorales.